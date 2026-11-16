Лавров: Между Москвой и Вашингтоном сохраняется масса противоречий

В Двустороннем диалоге Москвы и Вашингтона сохраняется масса противоречий.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС и Всероссийской гостелевизионной и радиовещательной компании.

По его словам, несмотря на изменения в американской администрации, США продолжают вводить санкции против российских компаний.

"Противоречий полно, масса противоречий. Вот они сейчас приняли уже при президенте США Дональде Трампе новые санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Они продлевают все байденовские санкции, хотя это, как говорит Дональд Трамп, "война Байдена, а не моя война"", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что некоторые наблюдатели положительно оценивают администрацию Трампа на фоне предыдущей команды Джо Байдена, поскольку нынешние американские власти поддерживают диалог с разными сторонами, в том числе с Россией и Ираном.

"Вот воюют с Ираном, но разговаривают", - добавил министр.