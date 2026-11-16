Лавров: Между Москвой и Вашингтоном сохраняется масса противоречий
- 16 ноября, 2026
- 20:01
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В Двустороннем диалоге Москвы и Вашингтона сохраняется масса противоречий.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС и Всероссийской гостелевизионной и радиовещательной компании.
По его словам, несмотря на изменения в американской администрации, США продолжают вводить санкции против российских компаний.
"Противоречий полно, масса противоречий. Вот они сейчас приняли уже при президенте США Дональде Трампе новые санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Они продлевают все байденовские санкции, хотя это, как говорит Дональд Трамп, "война Байдена, а не моя война"", - сказал Лавров.
Глава МИД РФ также отметил, что некоторые наблюдатели положительно оценивают администрацию Трампа на фоне предыдущей команды Джо Байдена, поскольку нынешние американские власти поддерживают диалог с разными сторонами, в том числе с Россией и Ираном.
"Вот воюют с Ираном, но разговаривают", - добавил министр.