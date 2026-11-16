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    Лавров: Между Москвой и Вашингтоном сохраняется масса противоречий

    В регионе
    • 16 ноября, 2026
    • 20:01
    Лавров: Между Москвой и Вашингтоном сохраняется масса противоречий

    В Двустороннем диалоге Москвы и Вашингтона сохраняется масса противоречий.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС и Всероссийской гостелевизионной и радиовещательной компании.

    По его словам, несмотря на изменения в американской администрации, США продолжают вводить санкции против российских компаний.

    "Противоречий полно, масса противоречий. Вот они сейчас приняли уже при президенте США Дональде Трампе новые санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Они продлевают все байденовские санкции, хотя это, как говорит Дональд Трамп, "война Байдена, а не моя война"", - сказал Лавров.

    Глава МИД РФ также отметил, что некоторые наблюдатели положительно оценивают администрацию Трампа на фоне предыдущей команды Джо Байдена, поскольку нынешние американские власти поддерживают диалог с разными сторонами, в том числе с Россией и Ираном.

    "Вот воюют с Ираном, но разговаривают", - добавил министр.

    Сергей Лавров Россия Соединенные Штаты Америки (США)
    Lavrov: Moskva və Vaşinqton arasında çox sayda ziddiyyət hələ də qalır
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