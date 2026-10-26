Утверждены санитарно-охранные зоны национальных парков Ахар-Бахар и Илису
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- 26 октября, 2026
- 17:50
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В Азербайджане утверждены санитарно-охранные зоны национальных парков Ахар-Бахар и Илису.
Как сообщает агентство Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно документу, площадь санитарно-защитной зоны национального парка "Ахар-Бахар" составляет 11 292,91 гектара, а национального парка "Илису" - 10 108 гектаров.
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