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    Утверждены санитарно-охранные зоны национальных парков Ахар-Бахар и Илису

    Другие
    • 26 октября, 2026
    • 17:50
    Утверждены санитарно-охранные зоны национальных парков Ахар-Бахар и Илису

    В Азербайджане утверждены санитарно-охранные зоны национальных парков Ахар-Бахар и Илису.

    Как сообщает агентство Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

    Согласно документу, площадь санитарно-защитной зоны национального парка "Ахар-Бахар" составляет 11 292,91 гектара, а национального парка "Илису" - 10 108 гектаров.

    Али Асадов
    Axar-Baxar və İlisu milli parklarının sanitariya-mühafizə zonaları təsdiq edilib
    44 filmi
    44 filmi

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