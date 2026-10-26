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    Axar-Baxar və İlisu milli parklarının sanitariya-mühafizə zonaları təsdiq edilib

    İnfrastruktur
    • 26 oktyabr, 2026
    • 17:45
    Axar-Baxar və İlisu milli parklarının sanitariya-mühafizə zonaları təsdiq edilib

    Nazirlər Kabineti Axar-Baxar və İlisu milli parklarının sanitariya-mühafizə zonalarını təsdiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, Axar-Baxar Milli Parkının sanitariya-mühafizə zonası 11 292,91 hektar, İlisu Milli Parkının sanitariya-mühafizə zonası isə 10 108 hektar sahədə təsdiqlənib.

    Milli parklar Prezident İlham Əliyevin ötən il iyulun 14-də imzaladığı sərəncam əsasında yaradılıb. Bu il fevralın 6-da dövlət başçısı onların əsasnamələrini təsdiqləyib.

    Əli Əsədov Azərbaycan Nazirlər Kabineti Milli parklar
    Утверждены санитарно-охранные зоны национальных парков Ахар-Бахар и Илису
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