İki milli park haqqında Əsasnamə təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 06 fevral, 2026
    • 17:54
    İlham Əliyev

    Axar-Baxar Milli Parkı haqqında Əsasnamə təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb.

    Fərmanla, həmçinin İlisu Milli Parkı haqqında da Əsasnamə təsdiq edilib.

    Nazirlər Kabineti və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.

    Президент Азербайджана утвердил положение о двух национальных парках

