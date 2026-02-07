İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Biz Göyçəyə qayıdacaq, gözəl dağlarımızı, bulaqlarımızı görəcəyik"

    Daxili siyasət
    • 07 fevral, 2026
    • 04:17
    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Biz Göyçəyə qayıdacaq, gözəl dağlarımızı, bulaqlarımızı görəcəyik

    "Baku TV"də Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində jurnalist Əsgər İbrahimovun müəllifi olduğu "Həyat Hekayəsi" verilişinin növbəti buraxılışı hazırlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Heç kim inanmırdı ki, sovet vaxtı ermənilər vicdansızlıq edər" adlı veriliş Göyçə mahalı, Basarkeçər rayonu, Yuxarı Şorca kənd sakini Şakir Mikayılovun həyat hekayəsinə həsr olunub.

    O, 1955-ci ildə anadan olduğunu, uşaqlıq, məktəb, gənclik və müəllimlik illərinin kənddə keçdiyini söyləyib: "Füsünkar təbiəti olan kənd dağlıq ərazidə yerləşdiyinə görə bütün fəsillər gözəl olurdu. Uşaqlığımız həmişə çox yaxşı keçib. Kənddəki Alban qəbiristanlığını ermənilər öz adlarına çıxırdılar. Kəndimiz qədim türk torpağıdır, toponimlərin hamısı Azərbaycan adları idi. Orada qeyri-millətin adına rast gəlinmirdi".

    Ş.Mikayılov doğma yurda qayıdış istəyini də ifadə edib: "Kəndimiz Azərbaycanla sərhəd olduğuna görə ermənilər dağıdıblar. O kəndin icma sədri kimi, camaatla görüşürəm, hamısı qayıtmaq eşqi ilə yaşayır. Biz doğma yurdumuza xor baxmadıq, mütləq qayıdacağıq. Hətta nəvəm də deyir ki, baba, məni də apararsan. İnşallah, vaxt gələcək, biz Göyçəyə qayıdacaq, gözəl dağlarımızı, bulaqlarımızı görəcəyik".

    Daha ətraflı linkdə:

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Biz Göyçəyə qayıdacaq, gözəl dağlarımızı, bulaqlarımızı görəcəyik"

    Qərbi Azərbaycan Xronikası Şakir Mikayılov Yuxarı Şorca Göyçə mahalı Basarkeçər

    Son xəbərlər

    04:17
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Biz Göyçəyə qayıdacaq, gözəl dağlarımızı, bulaqlarımızı görəcəyik"

    Daxili siyasət
    03:45

    ABŞ Prezidenti Hindistana xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    03:13

    ABŞ dövlət katibi: Rusiya illərdir ki, nüvə silahına dair müqaviləni pozur

    Digər ölkələr
    02:41

    "Reuters": ABŞ və Kiyev Ukraynada seçkilər və referendum keçirilməsini müzakirə edirlər

    Digər ölkələr
    02:15

    Rusiya 2025-ci ildə qaz hasilatını 3,3% azaldıb

    Region
    01:52

    ABŞ Ukraynaya hərbi texnika üçün ehtiyat hissələri göndərəcək

    Digər ölkələr
    01:30

    Amerikanın təyyarədaşıyan gəmisi Ərəbistan dənizinə çatıb

    Digər ölkələr
    01:05

    Qafqazdakı sülh müqavilələri Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin ən perspektivli marşruta çevirir

    Region
    00:21

    Ərzurumda TIR ilə avtomobil toqquşub: Ölənlər var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti