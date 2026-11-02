İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Sumqayıt Bulvarında mikromobillik zolaqları təşkil edilib

    İnfrastruktur
    • 02 noyabr, 2026
    • 17:31
    Sumqayıt Bulvarında mikromobillik zolaqları təşkil edilib

    Sumqayıt Bulvarında velosiped və skuterlərin təhlükəsiz və nizamlı hərəkətinin təmin edilməsi məqsədilə mikromobillik zolaqları təşkil edilib.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.

    Məlumata əsasən, yeni zolaqların yaradılmasında məqsəd mikromobillik vasitələrinin hərəkətini tənzimləmək və daha təhlükəsiz hərəkət mühiti formalaşdırmaqdır.

    Qeyd edək ki, bundan əvvəl Sumqayıt Bulvarında velosipedlər üçün parklanma məntəqələri yaradılıb və kirayə velosipedlər istifadəyə verilib. Bununla da ərazidə mikromobillik vasitələrindən istifadəyə əlçatanlıq təmin olunub.

    Növbəti mərhələdə Sumqayıt şəhərinin digər ərazilərində də mikromobillik zolaqlarının yaradılması və şəbəkənin təşkili nəzərdə tutulur.

    Sumqayıt Bulvarında mikromobillik zolaqları təşkil edilib
    Sumqayıt Bulvarında mikromobillik zolaqları təşkil edilib
    Sumqayıt Bulvarında mikromobillik zolaqları təşkil edilib

    Mikromobillik Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi Sumqayıt
    Foto
    На Сумгайытском бульваре организованы полосы микромобильности
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:38
    Foto
    Ədliyyə Nazirliyi bölgələrdə yaşayan vətəndaşlar üçün videoqəbullar keçirib
    Daxili siyasət
    17:31
    DİM: İstifadəçilər "Şəxsi kabinet"lərinə yalnız etibarlı cihazlardan daxil olmalıdırlar
    Elm və təhsil
    17:31
    Foto
    Sumqayıt Bulvarında mikromobillik zolaqları təşkil edilib
    İnfrastruktur
    17:15
    Ukraynada mülki insanların işğal olunmuş ərazilərdən geri qaytarılması mərkəzi yaradılacaq
    Digər ölkələr
    17:15
    "Liverpul" Vircil van Deyk ilə müqavilənin müddətini uzada bilər
    Futbol
    17:14
    Sabah Hövsan–Türkan avtomobil yolunun bir hissəsi bağlanacaq
    İnfrastruktur
    17:13
    Aİ və Britaniya hibrid təhdidlərə qarşı mübarizədə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir
    Digər ölkələr
    17:10
    Foto
    Ceyhun Bayramov Yaponiyanın yeni səfiri ilə siyasi dialoqun genişləndirilməsini müzakirə edib
    Xarici siyasət
    17:09
    Fransanın Baş naziri etiraz aksiyalarında iştirak edən bir qrup yuxarı sinif şagirdi ilə görüşəcək
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti