На Сумгайытском бульваре организованы полосы микромобильности, предназначенные для безопасного и упорядоченного движения велосипедов и самокатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, новые полосы предназначены для упорядочения движения средств микромобильности и повышения безопасности передвижения.

Ранее на Сумгайытском бульваре установили велосипедные парковки и организовали прокат велосипедов, сделав средства микромобильности более доступными.

На следующем этапе планируется оборудовать полосы для микромобильности и создать соответствующую инфраструктуру на других территориях Сумгайыта.