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    На Сумгайытском бульваре организованы полосы микромобильности

    Инфраструктура
    • 02 ноября, 2026
    • 17:47
    На Сумгайытском бульваре организованы полосы микромобильности

    На Сумгайытском бульваре организованы полосы микромобильности, предназначенные для безопасного и упорядоченного движения велосипедов и самокатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, новые полосы предназначены для упорядочения движения средств микромобильности и повышения безопасности передвижения.

    Ранее на Сумгайытском бульваре установили велосипедные парковки и организовали прокат велосипедов, сделав средства микромобильности более доступными.

    На следующем этапе планируется оборудовать полосы для микромобильности и создать соответствующую инфраструктуру на других территориях Сумгайыта.

    На Сумгайытском бульваре организованы полосы микромобильности
    На Сумгайытском бульваре организованы полосы микромобильности
    На Сумгайытском бульваре организованы полосы микромобильности

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Полоса микромобильности Сумгайыт
    Фото
    Sumqayıt Bulvarında mikromobillik zolaqları təşkil edilib
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