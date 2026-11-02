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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan-Çin Sənaye Parkı yaradıla bilər

    Sənaye
    • 02 noyabr, 2026
    • 18:01
    Azərbaycan-Çin Sənaye Parkı yaradıla bilər

    Azərbaycan-Çin Sənaye Parkının yaradılması müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, müzakirələr "CSCEC International" şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Qao Bo ilə görüşdə baş tutub: "Azərbaycanda infrastruktur, şəhərsalma, energetika, sənaye və digər sahələrdə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə etdik. Azərbaycan-Çin Sənaye Parkının yaradılması və bu istiqamətdə şirkətlə potensial əməkdaşlıq barədə fikir mübadiləsi apardıq. Birgə investisiyaların cəlbi, irimiqyaslı infrastruktur və sənaye layihələrinin həyata keçirilməsində "CSCEC International" şirkətinin təcrübəsindən yararlanmaq imkanlarını da nəzərdən keçirdik".

    "CSCEC International" bina və infrastruktur layihələrini həyata keçirən beynəlxalq şirkədir. Şirkət daşınmaz əmlak, investisiya, layihələndirmə və mühəndislik sahələrində fəaliyyət göstərir.

    Mikayıl Cabbarov Azərbaycan-Çin Sənaye Parkı
    Foto
    Азербайджан и Китай обсудили возможность создания совместного промпарка
    Foto
    Azerbaijan, CSCEC International discuss joint industrial park
    44 filmi
    44 filmi

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