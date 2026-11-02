Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Азербайджан и Китай обсудили возможность создания совместного промпарка

    Промышленность
    • 02 ноября, 2026
    • 18:16
    Азербайджан и Китай обсудили возможность создания совместного промпарка

    Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с председателем правления компании CSCEC International Гао Бо.

    Как сообщает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в соцсети X.

    По его словам, стороны обсудили возможность создания азербайджано-китайского промышленного парка.

    "Мы обсудили перспективы сотрудничества в Азербайджане в сферах инфраструктуры, градостроительства, энергетики, промышленности и других областях, а также обменялись мнениями о создании Азербайджано-Китайского промышленного парка и перспективах двустороннего сотрудничества. Кроме того, были рассмотрены возможности привлечения совместных инвестиций и использования опыта компании CSCEC International для реализации крупномасштабных инфраструктурных и промышленных проектов", - следует из публикации.

    Микаил Джаббаров Министерство экономики Азербайджана CSCEC International Азербайджано-китайские отношения
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    Azərbaycan-Çin Sənaye Parkı yaradıla bilər
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    Azerbaijan, CSCEC International discuss joint industrial park
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