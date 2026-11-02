Азербайджан и Китай обсудили возможность создания совместного промпарка

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с председателем правления компании CSCEC International Гао Бо.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в соцсети X.

По его словам, стороны обсудили возможность создания азербайджано-китайского промышленного парка.

"Мы обсудили перспективы сотрудничества в Азербайджане в сферах инфраструктуры, градостроительства, энергетики, промышленности и других областях, а также обменялись мнениями о создании Азербайджано-Китайского промышленного парка и перспективах двустороннего сотрудничества. Кроме того, были рассмотрены возможности привлечения совместных инвестиций и использования опыта компании CSCEC International для реализации крупномасштабных инфраструктурных и промышленных проектов", - следует из публикации.