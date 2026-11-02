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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    "Wizz Air" reysi partlayış təhlükəsi səbəbindən Budapeştdə təcili eniş edib

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2026
    • 18:05
    Wizz Air reysi partlayış təhlükəsi səbəbindən Budapeştdə təcili eniş edib

    London-Sofiya marşrutu üzrə hərəkət edən "Wizz Air" aviaşirkətinin təyyarəsi partlayış təhlükəsi səbəbindən Budapeştdə eniş etmək məcburiyyətində qalıb.

    "Report" "Telex.hu"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Macarıstanın müdafiə naziri Romuluş Ruşin-Sendi sosial şəbəkələrdə bildirib.

    "NATO-nun hava hücumundan müdafiə xidməti ALPHA həyəcan siqnalı verib. Fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar olaraq Macarıstan Silahlı Qüvvələrinin "Gripen" qırıcıları xəbərdar edilib, onlar bir neçə dəqiqə ərzində havaya qalxaraq təyyarəni Ferents List adına Beynəlxalq Hava Limanına qədər müşayiət ediblər", - o qeyd edib.

    Fövqəladə vəziyyət Wizz Air Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) London Macarıstan
    Минобороны Венгрии: Рейс Wizz Air экстренно сел в Будапеште из-за угрозы взрыва
    Hungarian Defence Ministry: Wizz Air flight makes emergency landing in Budapest over bomb threat
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