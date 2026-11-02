Минобороны Венгрии: Рейс Wizz Air экстренно сел в Будапеште из-за угрозы взрыва

Самолет авиакомпании Wizz Air, следовавший по маршруту Лондон-София, был вынужден совершить посадку в Будапеште из-за угрозы взрыва.

Как передает Report со ссылкой на Telex.hu, об этом сообщил министр обороны Венгрии Ромулуш Рушин-Сенди в соцсетях.

"Служба противовоздушной обороны НАТО выпустила сигнал тревоги ALPHA. В связи с чрезвычайной ситуацией были оповещены истребители Gripen Вооруженных сил Венгрии, которые в течение нескольких минут поднялись в воздух и сопроводили самолет в международный аэропорт имени Ференца Листа", - отметил он.