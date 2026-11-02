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    Минобороны Венгрии: Рейс Wizz Air экстренно сел в Будапеште из-за угрозы взрыва

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 17:46
    Минобороны Венгрии: Рейс Wizz Air экстренно сел в Будапеште из-за угрозы взрыва

    Самолет авиакомпании Wizz Air, следовавший по маршруту Лондон-София, был вынужден совершить посадку в Будапеште из-за угрозы взрыва.

    Как передает Report со ссылкой на Telex.hu, об этом сообщил министр обороны Венгрии Ромулуш Рушин-Сенди в соцсетях.

    "Служба противовоздушной обороны НАТО выпустила сигнал тревоги ALPHA. В связи с чрезвычайной ситуацией были оповещены истребители Gripen Вооруженных сил Венгрии, которые в течение нескольких минут поднялись в воздух и сопроводили самолет в международный аэропорт имени Ференца Листа", - отметил он.

    Экстренная посадка Wizz Air Венгрия
    "Wizz Air" reysi partlayış təhlükəsi səbəbindən Budapeştdə təcili eniş edib
    Hungarian Defence Ministry: Wizz Air flight makes emergency landing in Budapest over bomb threat
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