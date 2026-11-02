Минобороны Венгрии: Рейс Wizz Air экстренно сел в Будапеште из-за угрозы взрыва
Другие страны
- 02 ноября, 2026
- 17:46
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Самолет авиакомпании Wizz Air, следовавший по маршруту Лондон-София, был вынужден совершить посадку в Будапеште из-за угрозы взрыва.
Как передает Report со ссылкой на Telex.hu, об этом сообщил министр обороны Венгрии Ромулуш Рушин-Сенди в соцсетях.
"Служба противовоздушной обороны НАТО выпустила сигнал тревоги ALPHA. В связи с чрезвычайной ситуацией были оповещены истребители Gripen Вооруженных сил Венгрии, которые в течение нескольких минут поднялись в воздух и сопроводили самолет в международный аэропорт имени Ференца Листа", - отметил он.
"Wizz Air" reysi partlayış təhlükəsi səbəbindən Budapeştdə təcili eniş edib
Hungarian Defence Ministry: Wizz Air flight makes emergency landing in Budapest over bomb threat
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