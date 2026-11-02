İtaliyada demoqrafik böhran səbəbindən məktəb işçilərinin ştatı ixtisar edilir
- 02 noyabr, 2026
- 17:59
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İtaliya hökuməti müəllimlərin ştatını ixtisar edir, çünki ölkədə doğum səviyyəsinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi məktəblərdə uşaqların sayının azalmasına gətirib çıxarıb ki, bu da həmkarlar ittifaqları, məktəb direktorları və müxalifət partiyalarının etirazlarına səbəb olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
"Şagirdlərin sayının azalması təhsilin keyfiyyətinin artırılması üçün bir səbəb olmalıdır. Bunun əvəzində onsuz da qeyri-sabit məşğulluqla yüklənmiş sistemi daha da ağırlaşdıran ştat ixtisarı davam edir", - UIL həmkarlar ittifaqından bildirilib.
Ötən həftə Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənən 2027-ci ilin büdcəsi haqqında qanun layihəsində 2027-2028-ci tədris ilindən etibarən müəllimlərin sayının 4 925 nəfər, qeyri-pedaqoji heyətin isə 2 049 nəfər ixtisar edilməli olduğu nəzərdə tutulur. Həmçinin təqaüdə çıxan işçilərin əvəzlənməsi üçün dövlət sektorunda işə qəbula 75 % məhdudiyyət tətbiq edilir ki, bu da hökumətin hesablamalarına görə, 336 milyon avro məbləğində qənaətə gətirib çıxarmalıdır.
Bu tədbirlər 2025-ci il büdcəsi haqqında qanunla nəzərdə tutulmuş əvvəlki ixtisarları tamamlayır. Həmin qanuna əsasən, 2025-2026-cı tədris ilindən etibarən müəllimlərin sayı 5 660 nəfər, 2026-2027-ci tədris ilindən isə qeyri-pedaqoji heyətin sayı 2 174 nəfər azaldılıb.