В Италии из-за демографического кризиса сокращают штат школьных сотрудников

Правительство Италии сокращает штат учителей, поскольку резкое падение рождаемости в стране приводит к снижению числа детей в школах, что вызывает протесты со стороны профсоюзов, директоров школ и оппозиционных партий.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"Снижение числа учащихся должно стать поводом для уменьшения размеров классов и повышения качества образования. Вместо этого продолжается сокращение штата, что усугубляет и без того обремененную нестабильной занятостью систему", - заявили в профсоюзе UIL.

В проекте закона о бюджете на 2027 год, одобренном кабинетом министров на прошлой неделе, говорится о том, что численность учителей должна сократиться на 4 925 человек и непедагогического персонала - на 2 049 человек начиная с 2027-2028 учебного года. Также вводится ограничение в 75% на прием на работу в государственном секторе для замены уходящих на пенсию сотрудников, что по оценкам правительства, должно привести к экономии в размере 336 млн евро.

Эти меры дополняют предыдущие сокращения, предусмотренные законом о бюджете на 2025 год, который сократил численность школьного персонала на 5 660 человек для учителей, начиная с 2025-2026 учебного года, и на 2 174 человека для непедагогического персонала с 2026-2027 учебного года.