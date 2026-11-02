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    В Италии из-за демографического кризиса сокращают штат школьных сотрудников

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 17:26
    В Италии из-за демографического кризиса сокращают штат школьных сотрудников

    Правительство Италии сокращает штат учителей, поскольку резкое падение рождаемости в стране приводит к снижению числа детей в школах, что вызывает протесты со стороны профсоюзов, директоров школ и оппозиционных партий.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    "Снижение числа учащихся должно стать поводом для уменьшения размеров классов и повышения качества образования. Вместо этого продолжается сокращение штата, что усугубляет и без того обремененную нестабильной занятостью систему", - заявили в профсоюзе UIL.

    В проекте закона о бюджете на 2027 год, одобренном кабинетом министров на прошлой неделе, говорится о том, что численность учителей должна сократиться на 4 925 человек и непедагогического персонала - на 2 049 человек начиная с 2027-2028 учебного года. Также вводится ограничение в 75% на прием на работу в государственном секторе для замены уходящих на пенсию сотрудников, что по оценкам правительства, должно привести к экономии в размере 336 млн евро.

    Эти меры дополняют предыдущие сокращения, предусмотренные законом о бюджете на 2025 год, который сократил численность школьного персонала на 5 660 человек для учителей, начиная с 2025-2026 учебного года, и на 2 174 человека для непедагогического персонала с 2026-2027 учебного года.

    Демографический кризис Сокращение сотрудников Учебное заведение Италия
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