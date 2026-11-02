Azərbaycan Mərkəzi Bankında yeni təyinat olub
Maliyyə
- 02 noyabr, 2026
- 17:55
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İT əməliyyatları departamentinə yeni direktor təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı AMB-nin sədri Taleh Kazımov yeni əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən, həmin vəzifə Anar Qaraqurbanlıya həvalə olunub.
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