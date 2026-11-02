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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan Mərkəzi Bankında yeni təyinat olub

    Maliyyə
    • 02 noyabr, 2026
    • 17:55
    Azərbaycan Mərkəzi Bankında yeni təyinat olub

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İT əməliyyatları departamentinə yeni direktor təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı AMB-nin sədri Taleh Kazımov yeni əmr imzalayıb.

    Əmrə əsasən, həmin vəzifə Anar Qaraqurbanlıya həvalə olunub.

    Anar Qaraqurbanlı Taleh Kazımov Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    В ЦБ Азербайджана назначен новый директор департамента IT-операций
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