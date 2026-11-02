В ЦБ Азербайджана назначен новый директор департамента IT-операций
Финансы
- 02 ноября, 2026
- 18:07
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В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) назначен новый директор департамента IT-операций.
Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Кязимов подписал соответствующий приказ.
Согласно приказу, на данную должность назначен Анар Гарагурбанлы.
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