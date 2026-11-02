Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В ЦБ Азербайджана назначен новый директор департамента IT-операций

    Финансы
    • 02 ноября, 2026
    • 18:07
    В ЦБ Азербайджана назначен новый директор департамента IT-операций

    В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) назначен новый директор департамента IT-операций.

    Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Кязимов подписал соответствующий приказ.

    Согласно приказу, на данную должность назначен Анар Гарагурбанлы.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
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