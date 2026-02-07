Yaponiyada qar son 18 gündə 45 nəfərin ölümünə səbəb olub
Digər
- 07 fevral, 2026
- 07:06
Yaponiyada yanvarın 20-dən yağan güclü qar nəticəsində ölənlərin sayı 45 nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Yanğından Mühafizə və Xilasetmə Agentliyinin saytında dərc olunmuş statistikasında göstərilib.
Qış mövsümünün əvvəlindən bəri qarla əlaqədar həlak olanların ümumi sayı 65 nəfərdir.
Ən çox ölüm halı Niiqata prefekturasında (17) və Akita prefekturasında (8) qeydə alınıb. Hokkaydo, Yamaqata və Aomoridə hər birində daha beş nəfər ölüb.
Qar yağması nəticəsində 540 nəfər xəsarət alıb, onlardan 187-sinın vəziyyəti ağırdır.
Sinoptiklər qar yağışının həftəsonu boyunca, o cümlədən parlamentin əsas aşağı palatasına seçkilər günü olan 8 fevralda davam edəcəyini proqnozlaşdırırlar.
Son xəbərlər
07:06
Yaponiyada qar son 18 gündə 45 nəfərin ölümünə səbəb olubDigər
06:50
Macarıstanın Baş naziri yenidən Aİ-ni tənqid edibDigər ölkələr
06:14
ABŞ gələn həftə baş tutacaq danışıqlarda İranla razılaşmaya tələsmirDigər ölkələr
05:45
Britaniya İranla bağlı Kiprə əlavə qırıcılar göndəribDigər ölkələr
05:16
Rusiya ABŞ-nin Zaporojye AES-lə bağlı təklifini rədd edibDigər ölkələr
04:42
Trampın fərmanlarına qarşı məhkəmə qadağası ləğv olunubDigər ölkələr
04:17
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Biz Göyçəyə qayıdacaq, gözəl dağlarımızı, bulaqlarımızı görəcəyik"Daxili siyasət
03:45
ABŞ Prezidenti Hindistana xəbərdarlıq edibDigər ölkələr
03:13