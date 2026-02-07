İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan səfiri BMT-də mina təhlükəsi və keçmiş köçkünlərin qayıdışını gündəmə gətirib

    Azərbaycan səfiri BMT-də mina təhlükəsi və keçmiş köçkünlərin qayıdışını gündəmə gətirib

    Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi, səfir Tofiq Musayev BMT-nin Sosial İnkişaf Komissiyasının 64-cü sessiyası çərçivəsində BMT yanında Pakistanın daimi nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən iclasda münaqişələrin yaratdığı ağır sosial nəticələrə diqqət çəkib.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, səfir bildirib ki, dünyada davam edən münaqişələr cəmiyyətləri və iqtisadiyyatları sarsıdır: "Münaqişələr kütləvi köçkünlüyə səbəb olur, humanitar böhranları dərinləşdirir, sosial inkişaf sahəsində görünməmiş çətinliklər yaradır və zəif iqtisadiyyatlar ilə institutlara ciddi təzyiq göstərir".

    O vurğulayıb ki, Azərbaycan müharibə və işğalın sosial təsirlərini ağır şəkildə yaşamış ölkələrdəndir. 2020-ci ildən sonra hökumət keçmiş məcburi köçkünlərin təhlükəsiz və ləyaqətli qayıdışı üçün genişmiqyaslı bərpa proqramı həyata keçirir. 2021–2025-ci illərdə bu məqsədlə 13,5 milyard dollardan çox vəsait ayrılıb, hazırda 70 minə yaxın insan azad edilmiş ərazilərdə yaşayır.

    Bərpa işlərinin innovativ yanaşmalarla aparıldığını deyən diplomat qeyd edib: "Dağıdılmış şəhər və kəndləri sıfırdan yenidən qururuq. Ağıllı şəhər, ağıllı kənd və yaşıl enerji zonası konsepsiyaları tətbiq olunur".

    Səfirin sözlərinə görə, hökumət 130 mindən çox insana sosial dəstək göstərib, lakin proses minalarla ciddi şəkildə ləngiyir: "Keçmiş işğal olunmuş ərazilərdə təxminən 1,5 milyon mina və çoxlu sayda partlamamış sursat qalır və onlar hələ də insanların həyatına təhlükə yaradır".

    O, həmçinin müharibə nəticəsində itkin düşmüş 4 mindən çox azərbaycanlının taleyinin naməlum qaldığını xatırladıb və əlavə edib: "Münaqişələrin ağır nəticələri davamlı milli səylərlə yanaşı beynəlxalq əməkdaşlıq və həmrəyliyi zəruri edir ki, heç kəs kənarda qalmasın".

    Посол Азербайджана поднял в ООН вопрос минной угрозы и возвращения бывших вынужденных переселенцев

