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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan millisinin U-15 dünya çempionatında növbəti rəqibi dəqiqləşib

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2026
    • 10:45
    Azərbaycan millisinin U-15 dünya çempionatında növbəti rəqibi dəqiqləşib

    Azərbaycan millisinin Bakıda təşkil olunan U-15 dünya çempionatı və festivalında növbəti rəqibi bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, Famil Xəlilovun baş məşqçisi olduğu kollektiv C Divizionunun (65-96-cı yerlər uğrunda) 1/16 final mərhələsində Çili seçməsi ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma oktyabrın 28-də Hövsan Yarış Kompleksindəki 7B stadionunda, saat 11:30-da start götürəcək.

    Cütün qalibi növbəti raundda Belarus - Cəbəllütariq duelinin güclüsü ilə üz-üzə gələcək. Məğlub tərəf isə məhz bu cütdə uduzan komanda ilə qarşılaşacaq.

    C Liqasının digər cütləri:

    11:30. Fransa - Trinidad və Tobaqo

    11:30. Yaponiya - Mozambik

    11:30. Benin - Kuba

    11:30. Uqanda - Yəmən

    11:30. Tunis - Namibiya

    11:30. Nigeriya - Yeni Kaledoniya

    11:30. İndoneziya - Moldova

    11:30. Tailand - Əfqanıstan

    11:30. Panama - Qazaxıstan

    11:30. Honduras - Hindistan

    12:45. Vyetnam - Ruanda

    12:45. Macarıstan - Malavi

    12:45. Lüksemburq - Liberiya

    12:45. Şotlandiya - Nikaraqua

    Xatırladaq ki, Azərbaycan komandası AF qrupunun üçüncüsü kimi C Divizionuna vəsiqə qazanıb. Yığma Timor-Leste seçməsinə 6:0, Andorraya 1:0, İsrailə 3:1 hesabı ilə qalib gəlib, Avstraliyaya 1:3, Haitiyə isə 0:4 hesabı ilə uduzub. Bununla da yığma qrupu 9 xalla üçüncü pillədə başa vurub.

    Təqvimə əsasən, oktyabrın 28-dən 30-dək Azərbaycan millisi daha beş matçda meydana çıxacaq. Bununla da yığmanın turnir çərçivəsində keçirdiyi oyunların sayı 10-a yüksələcək.

    Mundialda dünyanın 189 ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaları təmsil edən komandalar iştirak edirlər. Çempionat çərçivəsində 1000-ə yaxın oyun baş tutacaq.

    Oktyabrın 30-da başa çatacaq U-15 dünya çempionatı Hövsan Yarış Kompleksində keçirilir. Turnirin final görüşü Bakı Kristal Zalında gerçəkləşəcək.

    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Hövsan Yarış Kompleksi Bakı Kristal Zalı
    Сборная Азербайджана U-15 встретится с Чили на ЧМ в Баку
    Azerbaijan national team's next opponent at U-15 World Cup confirmed
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