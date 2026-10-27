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    Сборная Азербайджана U-15 встретится с Чили на ЧМ в Баку

    Футбол
    • 27 октября, 2026
    • 10:54
    Сборная Азербайджана U-15 встретится с Чили на ЧМ в Баку

    Сборная Азербайджана U-15 встретится с командой Чили в 1/16 финала Дивизиона C чемпионата мира и фестиваля U-15, проходящего в Баку.

    Как сообщает Report, команда под руководством Фамиля Халилова сыграет 28 октября на стадионе 7B Говсанского спортивного комплекса. Матч начнется в 11:30.

    Победитель этой пары в следующем раунде встретится с лучшим в противостоянии Беларусь - Гибралтар. Проигравшие команды также сыграют между собой.

    Другие пары Лиги C:

    11:30

    • Франция - Тринидад и Тобаго

    • Япония - Мозамбик

    • Бенин - Куба

    • Уганда - Йемен

    • Тунис - Намибия

    • Нигерия - Новая Каледония

    • Индонезия - Молдова

    • Таиланд - Афганистан

    • Панама - Казахстан

    • Гондурас - Индия

    12:45

    • Вьетнам - Руанда

    • Венгрия - Малави

    • Люксембург - Либерия

    • Шотландия - Никарагуа

    Азербайджан получил путевку в Дивизион C, заняв третье место в группе AF. Команда победила Тимор-Лесте (6:0), Андорру (1:0) и Израиль (3:1), но уступила Австралии (1:3) и Гаити (0:4). Сборная набрала 9 очков.

    С 28 по 30 октября азербайджанская команда проведет еще пять матчей, доведя общее число игр на турнире до 10.

    В чемпионате участвуют команды футбольных ассоциаций - членов ФИФА из 189 стран. Всего в рамках турнира пройдет около 1000 матчей.

    Чемпионат мира U-15 завершится 30 октября. Матчи проходят в Говсанском спортивном комплексе, а финал состоится в Baku Crystall Hall.

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Сборная Азербайджана по футболу
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