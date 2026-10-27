Сборная Азербайджана U-15 встретится с Чили на ЧМ в Баку

Сборная Азербайджана U-15 встретится с командой Чили в 1/16 финала Дивизиона C чемпионата мира и фестиваля U-15, проходящего в Баку.

Как сообщает Report, команда под руководством Фамиля Халилова сыграет 28 октября на стадионе 7B Говсанского спортивного комплекса. Матч начнется в 11:30.

Победитель этой пары в следующем раунде встретится с лучшим в противостоянии Беларусь - Гибралтар. Проигравшие команды также сыграют между собой.

Другие пары Лиги C:

11:30

Франция - Тринидад и Тобаго

Япония - Мозамбик

Бенин - Куба

Уганда - Йемен

Тунис - Намибия

Нигерия - Новая Каледония

Индонезия - Молдова

Таиланд - Афганистан

Панама - Казахстан

Гондурас - Индия

12:45

Вьетнам - Руанда

Венгрия - Малави

Люксембург - Либерия

Шотландия - Никарагуа

Азербайджан получил путевку в Дивизион C, заняв третье место в группе AF. Команда победила Тимор-Лесте (6:0), Андорру (1:0) и Израиль (3:1), но уступила Австралии (1:3) и Гаити (0:4). Сборная набрала 9 очков.

С 28 по 30 октября азербайджанская команда проведет еще пять матчей, доведя общее число игр на турнире до 10.

В чемпионате участвуют команды футбольных ассоциаций - членов ФИФА из 189 стран. Всего в рамках турнира пройдет около 1000 матчей.

Чемпионат мира U-15 завершится 30 октября. Матчи проходят в Говсанском спортивном комплексе, а финал состоится в Baku Crystall Hall.