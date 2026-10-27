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    Hökumət üzvlərinin noyabrda keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Daxili siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 10:40
    Hökumət üzvlərinin noyabrda keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2026-cı ilin noyabr ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.

    "Report" cədvəli təqdim edir:

    S/n

    Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri

    		 Qəbulun keçirildiyi şəhər, rayon Əhatə olunan şəhər və rayonlar Qəbulun keçirildiyi gün

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

    Ramin Məmmədov

    Şərur

    Şərur, Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz

    02

    Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri

    Şahin Bağırov

    Ağsu

    Ağsu, İsmayıllı, Şamaxı, Göyçay

    02

    Ekologiya və təbii sərvətlər naziri

    Rəşad İsmayılov

    Hacıqabul

    Hacıqabul, Şirvan, Salyan, Neftçala, Sabirabad, Saatlı

    03

    Baş prokuror

    Kamran Əliyev

    Abşeron

    Abşeron, Zəngilan

    05

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

    Bahar Muradova

    Salyan

    Salyan, Neftçala

    05

    Ədliyyə naziri

    Fərid Əhmədov

    Samux

    Samux, Gəncə, Naftalan, Goranboy, Göygöl, Daşkəsən

    06

    Gənclər və idman naziri

    Fərid Qayıbov

    Şuşa

    Şuşa

    06

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi

    Mürsəl İbrahimov

    Qəbələ

    Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən

    06

    Daxili işlər naziri

    Vilayət Eyvazov

    Gəncə

    Gəncə, Naftalan, Samux, Göygöl, Goranboy, Daşkəsən, Xocalı, Kəlbəcər

    13

    10.

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri

    Zaur Mikayılov

    Naxçıvan

    Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

    13

    11.

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri

    Rəşad Nəbiyev

    Sabirabad

    Sabirabad, Saatlı, İmişli

    17

    12.

    "Azərişıq" ASC-nin sədri

    Vüqar Əhmədov

    Gəncə

    Gəncə, Samux, Göygöl, Daşkəsən

    19

    13.

    Energetika naziri

    Pərviz Şahbazov

    Oğuz

    Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən

    20

    14.

    İqtisadiyyat naziri

    Mikayıl Cabbarov

    Ağcabədi

    Ağcabədi, Ağdam

    20

    15.

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri

    Anar Quliyev

    Mingəçevir

    Mingəçevir, Naftalan, Goranboy

    20

    16.

    Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri

    Qoşqar Təhməzli

    Gəncə

    Gəncə, Samux, Daşkəsən, Göygöl, Naftalan, Goranboy, Xocalı, Kəlbəcər

    20

    17.

    "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri

    İlham Mirzəliyev

    Yevlax

    Yevlax, Bərdə, Ağdaş

    20

    18.

    "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru

    Azər Məmmədov

    Naxçıvan

    Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

    20

    19.

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

    Rövşən Rzayev

    Goranboy

    Goranboy, Naftalan, Xocalı

    23

    20.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri

    Vüsal Nəsirli

    Lənkəran

    Lənkəran, Astara, Lerik

    26

    21.

    Elm və təhsil naziri

    Emin Əmrullayev

    Ağstafa

    Ağstafa, Qazax, Tovuz

    27

    22.

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri

    Anar Əliyev

    Naxçıvan

    Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

    27

    23.

    Fövqəladə hallar naziri

    Kəmaləddin Heydərov

    Ağdam

    Ağdam, Füzuli, Xocavənd

    27

    24.

    Mədəniyyət naziri

    Adil Kərimli

    Masallı

    Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik, Yardımlı, Cəlilabad

    27

    25.

    Səhiyyə naziri

    Anar Bayramov

    Lənkəran

    Lənkəran, Astara, Lerik, Masallı, Yardımlı

    27

    26.

    Kənd təsərrüfatı naziri

    Məcnun Məmmədov

    Culfa

    Culfa, Naxçıvan, Babək, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz

    30

    Vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.

    Hökumət üzvləri Vətəndaş qəbulu
    MiniBoss
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