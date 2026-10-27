Hökumət üzvlərinin noyabrda keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb
- 27 oktyabr, 2026
- 10:40
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Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2026-cı ilin noyabr ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.
"Report" cədvəli təqdim edir:
|
S/n
|
Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri
|Qəbulun keçirildiyi şəhər, rayon
|Əhatə olunan şəhər və rayonlar
|Qəbulun keçirildiyi gün
|
|
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Ramin Məmmədov
|
Şərur
|
Şərur, Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz
|
02
|
|
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri
Şahin Bağırov
|
Ağsu
|
Ağsu, İsmayıllı, Şamaxı, Göyçay
|
02
|
|
Ekologiya və təbii sərvətlər naziri
Rəşad İsmayılov
|
Hacıqabul
|
Hacıqabul, Şirvan, Salyan, Neftçala, Sabirabad, Saatlı
|
03
|
|
Baş prokuror
Kamran Əliyev
|
Abşeron
|
Abşeron, Zəngilan
|
05
|
|
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Bahar Muradova
|
Salyan
|
Salyan, Neftçala
|
05
|
|
Ədliyyə naziri
Fərid Əhmədov
|
Samux
|
Samux, Gəncə, Naftalan, Goranboy, Göygöl, Daşkəsən
|
06
|
|
Gənclər və idman naziri
Fərid Qayıbov
|
Şuşa
|
Şuşa
|
06
|
|
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi
Mürsəl İbrahimov
|
Qəbələ
|
Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən
|
06
|
|
Daxili işlər naziri
Vilayət Eyvazov
|
Gəncə
|
Gəncə, Naftalan, Samux, Göygöl, Goranboy, Daşkəsən, Xocalı, Kəlbəcər
|
13
|
10.
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri
Zaur Mikayılov
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
13
|
11.
|
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri
Rəşad Nəbiyev
|
Sabirabad
|
Sabirabad, Saatlı, İmişli
|
17
|
12.
|
"Azərişıq" ASC-nin sədri
Vüqar Əhmədov
|
Gəncə
|
Gəncə, Samux, Göygöl, Daşkəsən
|
19
|
13.
|
Energetika naziri
Pərviz Şahbazov
|
Oğuz
|
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən
|
20
|
14.
|
İqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarov
|
Ağcabədi
|
Ağcabədi, Ağdam
|
20
|
15.
|
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri
Anar Quliyev
|
Mingəçevir
|
Mingəçevir, Naftalan, Goranboy
|
20
|
16.
|
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri
Qoşqar Təhməzli
|
Gəncə
|
Gəncə, Samux, Daşkəsən, Göygöl, Naftalan, Goranboy, Xocalı, Kəlbəcər
|
20
|
17.
|
"Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri
İlham Mirzəliyev
|
Yevlax
|
Yevlax, Bərdə, Ağdaş
|
20
|
18.
|
"Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru
Azər Məmmədov
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
20
|
19.
|
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Rövşən Rzayev
|
Goranboy
|
Goranboy, Naftalan, Xocalı
|
23
|
20.
|
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri
Vüsal Nəsirli
|
Lənkəran
|
Lənkəran, Astara, Lerik
|
26
|
21.
|
Elm və təhsil naziri
Emin Əmrullayev
|
Ağstafa
|
Ağstafa, Qazax, Tovuz
|
27
|
22.
|
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri
Anar Əliyev
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
27
|
23.
|
Fövqəladə hallar naziri
Kəmaləddin Heydərov
|
Ağdam
|
Ağdam, Füzuli, Xocavənd
|
27
|
24.
|
Mədəniyyət naziri
Adil Kərimli
|
Masallı
|
Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik, Yardımlı, Cəlilabad
|
27
|
25.
|
Səhiyyə naziri
Anar Bayramov
|
Lənkəran
|
Lənkəran, Astara, Lerik, Masallı, Yardımlı
|
27
|
26.
|
Kənd təsərrüfatı naziri
Məcnun Məmmədov
|
Culfa
|
Culfa, Naxçıvan, Babək, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz
|
30
Vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.