İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Prezident: Azərbaycan mədəniyyətlərarası körpülər salan ölkə kimi tanınır

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 10:39
    Prezident: Azərbaycan mədəniyyətlərarası körpülər salan ölkə kimi tanınır

    2028-ci ildə Avropa Siyasi Birliyinin iclasının Azərbaycanda keçirilməsi nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Bakıda "Ortaq gələcək naminə dialoq" mövzusunda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılış mərasimində çıxışında deyib.

    Dövlət başçısı bildirib:

    "Avropanın siyasi icmasında 50-dən artıq ölkə var. Mədəniyyətlərarası forum da iki ildən bir keçirilir. Yəni bir ölkədə, bir şəhərdə iki qlobal tədbir keçiriləcək. Bu bizə olan hörmətin təzahürüdür. Azərbaycanın sabit siyasəti, çoxtərəfli mədəniyyəti sədləri yox, körpüləri salan bir ölkə kimi tanınması inkişafa söykənir.

    Bu ay biz AQEM-in görüşünü keçirdik. Bu, Asiyada əməkdaşlıq və qarşılıqlı etimad tədbirləri təşkilatıdır, həmin təşkilatda 30 ölkə var. Sədrliyimiz daha iki il müddətinə uzadıldı. Ötən il Azərbaycan tamhüquqlu üzv kimi Mərkəzi Asiya dövlətlərinin Məşvərət Şurasına dəvət edildi. Burada Mərkəzi Asiya və Azərbaycan bir araya gəlir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Mərkəzi Asiyada yox, Qafqazda yerləşir. Biz oynadığımız rola və müxtəlif aspektlərə hörmət əlaməti olaraq ora dəvət almışıq. Bütün bu addımlar, sözün əsl mənasında, bizim beynəlxalq səhnədəki rol və potensialımızı göstərir.

    Bizim müharibələrə son qoymaq təcrübəmiz də hərtərəfli şəkildə tədqiq edilməlidir".

    İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
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