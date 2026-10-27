Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Президент: Азербайджан в 2028 году примет два крупных мероприятия

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 10:50
    Президент: Азербайджан в 2028 году примет два крупных мероприятия

    Азербайджан в 2028 году примет саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на открытии VII Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Диалог во имя общего будущего" в Баку.

    Глава государства отметил, что этот формат существует уже четыре года, а саммиты ЕПС проводятся с 2022 года: "В 2028 году саммит пройдет в Баку. Европейское политическое сообщество также объединяет более 50 стран".

    Президент добавил, что в 2028 году Баку также примет очередной Всемирный форум межкультурного диалога.

    "Таким образом, в одном городе, в одной стране пройдут два столь важных международных мероприятия. Это свидетельство уважения, которым мы пользуемся. И, повторю, этому также способствует то, что мы будем обсуждать в эти дни, - межкультурный диалог. Азербайджанское общество, государственная политика мультикультурализма, строительство мостов, а не стен действительно привели к этим важным результатам", - подчеркнул Ильхам Алиев.

    Ильхам Алиев VII Всемирный форум межкультурного диалога Европейское политическое сообщество (ЕПС)
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