Президент: Азербайджан в 2028 году примет два крупных мероприятия

Азербайджан в 2028 году примет саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на открытии VII Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Диалог во имя общего будущего" в Баку.

Глава государства отметил, что этот формат существует уже четыре года, а саммиты ЕПС проводятся с 2022 года: "В 2028 году саммит пройдет в Баку. Европейское политическое сообщество также объединяет более 50 стран".

Президент добавил, что в 2028 году Баку также примет очередной Всемирный форум межкультурного диалога.

"Таким образом, в одном городе, в одной стране пройдут два столь важных международных мероприятия. Это свидетельство уважения, которым мы пользуемся. И, повторю, этому также способствует то, что мы будем обсуждать в эти дни, - межкультурный диалог. Азербайджанское общество, государственная политика мультикультурализма, строительство мостов, а не стен действительно привели к этим важным результатам", - подчеркнул Ильхам Алиев.