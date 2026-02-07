Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Число жертв снегопадов в Японии с 20 января достигло 45

    Другие страны
    • 07 февраля, 2026
    • 06:51
    Число жертв снегопадов в Японии с 20 января достигло 45

    Общее число жертв сильных снегопадов, обрушившихся на север Японии и на побережье Японского моря 20 января, достигло 45.

    Как передает Report, об этом свидетельствует статистика пожарного и спасательного управления Японии, опубликованной на сайте ведомства. С начала зимы, на основе данных местных властей, число погибших выросло до 68.

    Среди погибших - те, кто упал с крыш во время уборки снега, а также те, кому стало плохо во время работ по расчистке дорог и тропинок. Больше всего погибших в префектуре Ниигата (17) и Акита (8). Еще по пять человек погибли на Хоккайдо, в Ямагате и Аомори. Летальные случаи также есть в префектурах Нагано, Симанэ, Иватэ, Фукуи и в Киото.

    Кроме того, в результате последствий снегопадов пострадали 540 человек, из них 187 получили серьезные травмы.

    Особо мощные снегопады обрушились в последние недели на несколько японских префектур, главным образом Ниигату, Хоккайдо, Акиту и Ямагату. На помощь населению направлены армейские подразделения.

    По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся в выходные, в том числе 8 февраля - день выборов в ключевую нижнюю палату парламента.

    Лента новостей