Число жертв снегопадов в Японии с 20 января достигло 45

Общее число жертв сильных снегопадов, обрушившихся на север Японии и на побережье Японского моря 20 января, достигло 45.

Как передает Report, об этом свидетельствует статистика пожарного и спасательного управления Японии, опубликованной на сайте ведомства. С начала зимы, на основе данных местных властей, число погибших выросло до 68.

Среди погибших - те, кто упал с крыш во время уборки снега, а также те, кому стало плохо во время работ по расчистке дорог и тропинок. Больше всего погибших в префектуре Ниигата (17) и Акита (8). Еще по пять человек погибли на Хоккайдо, в Ямагате и Аомори. Летальные случаи также есть в префектурах Нагано, Симанэ, Иватэ, Фукуи и в Киото.

Кроме того, в результате последствий снегопадов пострадали 540 человек, из них 187 получили серьезные травмы.

Особо мощные снегопады обрушились в последние недели на несколько японских префектур, главным образом Ниигату, Хоккайдо, Акиту и Ямагату. На помощь населению направлены армейские подразделения.

По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся в выходные, в том числе 8 февраля - день выборов в ключевую нижнюю палату парламента.