İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Britaniya İranla bağlı Kiprə əlavə qırıcılar göndərib

    Digər ölkələr
    • 07 fevral, 2026
    • 05:45
    Britaniya İranla bağlı Kiprə əlavə qırıcılar göndərib

    Böyük Britaniya hökuməti İran ətrafındakı gərginliyi nəzərə alaraq Kiprdəki Akrotiri aviabazasına əlavə qırıcı təyyarələr yerləşdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times" qəzeti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, "Eurofighter Typhoons" təyyarələrinin olduğu Akrotiri aviabazasına altı ədəd "RAF F-35B" qırıcısı 6 fevralda İngiltərənin şərqindəki Marham hava bazasından yola düşüb.

    Xatırladaq ki, yanvarın 22-də Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi yerli hakimiyyət orqanlarının xahişi ilə Qətərə "Eurofighter Typhoon" qırıcı təyyarələrinin yerləşdirildiyini elan edib.

    İran Böyük Britaniya Kipr
    Британия направила истребители на Кипр в связи с ситуацией вокруг Ирана

    Son xəbərlər

    05:45

    Britaniya İranla bağlı Kiprə əlavə qırıcılar göndərib

    Digər ölkələr
    05:16

    Rusiya ABŞ-nin Zaporojye AES-lə bağlı təklifini rədd edib

    Digər ölkələr
    04:42

    Trampın fərmanlarına qarşı məhkəmə qadağası ləğv olunub

    Digər ölkələr
    04:17
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Biz Göyçəyə qayıdacaq, gözəl dağlarımızı, bulaqlarımızı görəcəyik"

    Daxili siyasət
    03:45

    ABŞ Prezidenti Hindistana xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    03:13

    ABŞ dövlət katibi: Rusiya illərdir ki, nüvə silahına dair müqaviləni pozur

    Digər ölkələr
    02:41

    "Reuters": ABŞ və Kiyev Ukraynada seçkilər və referendum keçirilməsini müzakirə edirlər

    Digər ölkələr
    02:15

    Rusiya 2025-ci ildə qaz hasilatını 3,3% azaldıb

    Region
    01:52

    ABŞ Ukraynaya hərbi texnika üçün ehtiyat hissələri göndərəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti