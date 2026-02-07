İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Əlcəzair BƏƏ ilə aviasiya əlaqəsi barədə razılaşmanı ləğv edir

    Digər ölkələr
    • 07 fevral, 2026
    • 22:05
    Əlcəzair BƏƏ ilə aviasiya əlaqəsi barədə razılaşmanı ləğv edir

    Əlcəzair Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) ilə hava əlaqəsi haqqında müqavilənin ləğvi prosesinə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Algérie Presse Service" məlumat yayıb.

    "2013-cü il mayın 13-də Əbu-Dabidə imzalanmış və 2014-cü il dekabrın 30-da prezident fərmanı ilə təsdiq edilmiş Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikası ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında hava nəqliyyatı haqqında sazişin qüvvədən düşməsi üçün zəruri addımlar atılır", - məlumatda deyilib.

    Agentlik qeyd edib ki, sazişin şərtlərinə uyğun olaraq Əlcəzair tərəfi müqavilənin dayandırılması barədə BƏƏ-ni diplomatik kanallarla məlumatlandıracaq, həmçinin lazımi prosedurların yerinə yetirilməsi üçün Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının Baş katibinə bildiriş göndərəcək. Bu qərarın səbəbləri göstərilməyib.

    Hazırda Əlcəzair və Dubay arasında gündəlik birbaşa reyslər həyata keçirilir.

    Qeyd edilib ki, son illərdə Əlcəzair dəfələrlə BƏƏ-ni ölkə daxilində və regionda sabitliyin pozulmasına dəstək verməkdə ittiham edib.

    Əlcəzair BƏƏ aviasiya
    Алжир приступил к отмене соглашения об авиасообщении с ОАЭ

    Son xəbərlər

    22:49

    "Barselona" La Liqanın 23-cü turunda "Malyorka"nı darmadağın edib

    Futbol
    22:35

    Federasiya prezidenti "Böyük Dəbilqə"də medal qazanan cüdoçuları təbrik edib

    Fərdi
    22:32

    Uitkoff ilə Kuşner Ərəb dənizindəki "Abraham Lincoln" aviadaşıyıcısında olublar

    Digər ölkələr
    22:19

    Netanyahu fevralın 11-də ABŞ-də Trampla görüşəcək

    Digər ölkələr
    22:05

    Əlcəzair BƏƏ ilə aviasiya əlaqəsi barədə razılaşmanı ləğv edir

    Digər ölkələr
    21:57

    Ceyhun Məmmədov: Uşaqların sosial şəbəkələrdə uyğunsuz materiallara əlçatanlığı cəmiyyəti narahat etməlidir

    Elm və təhsil
    21:43
    Video

    Hindistanda attraksion qəzasında bir nəfər ölüb, 13 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:31

    Rusiyanın hava zərbələrindən sonra Ukraynada Burştın İES işini dayandırıb

    Digər ölkələr
    21:19

    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçuları ilk günü bir qızıl, bir bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti