Алжир приступил к отмене соглашения об авиасообщении с ОАЭ

Алжир начал процесс расторжения договора о воздушном сообщении с ОАЭ.

Как передает Report, об этом сообщило алжирское новостное агентство Algérie Presse Service.

"Предпринимаются необходимые шаги для прекращения действия соглашения о воздушном транспорте между Алжирской Народной Демократической Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами, подписанного в Абу-Даби 13 мая 2013 года и утвержденного президентским указом 30 декабря 2014 года", - следует из сообщения.

Агентство отмечает, что в соответствии с условиями соглашения, алжирская сторона проинформирует ОАЭ о прекращении действия договора по дипломатическим каналам, а также уведомит генерального секретаря Международной организации гражданской авиации для выполнения необходимых формальностей. Причины данного решения агентством не указываются.

В настоящее время между Алжиром и Дубаем выполняются ежедневные прямые рейсы.

Отмечается, что в течение последних лет Алжир неоднократно высказывал обвинения в адрес ОАЭ относительно поддержки действий, дестабилизирующих обстановку как внутри страны, так и в регионе. В частности, Алжир утверждал, что ОАЭ оказывают финансовую и политическую поддержку некоторым группировкам в странах Сахельского региона.