Госдеп одобрил продажу Украине 500 ракет ЗРК Patriot на $2,1 млрд

США одобрили продажу Украине 500 ракет PAC-3 для американского зенитного ракетного комплекса Patriot и сопутствующего оборудования на $2,1 млрд.

Как передает Report, об этом сообщили Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, отвечающее за поставки военной техники за рубеж по межправительственным контрактам.

В заявлении подчеркивается, что закупка будет "полностью профинансирована партнерами и союзниками". В поставку будут включены "засекреченные и незасекреченные запасные части для PAC-3, а также другие сопутствующие элементы материально-технического обеспечения и программной поддержки".

Отмечается, что сделка будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности страны-партнера, которая является фактором политической и экономической стабильности в Европе.

"Сделка позволит Украине повысить способность противостоять нынешним и будущим угрозам за счет укрепления потенциала комплексной противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в заявлении.

Ракеты направит Украине один из ключевых подрядчиков Пентагона компания Lockheed Martin.