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    Госдеп одобрил продажу Украине 500 ракет ЗРК Patriot на $2,1 млрд

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 23:16
    Госдеп одобрил продажу Украине 500 ракет ЗРК Patriot на $2,1 млрд

    США одобрили продажу Украине 500 ракет PAC-3 для американского зенитного ракетного комплекса Patriot и сопутствующего оборудования на $2,1 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщили Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, отвечающее за поставки военной техники за рубеж по межправительственным контрактам.

    В заявлении подчеркивается, что закупка будет "полностью профинансирована партнерами и союзниками". В поставку будут включены "засекреченные и незасекреченные запасные части для PAC-3, а также другие сопутствующие элементы материально-технического обеспечения и программной поддержки".

    Отмечается, что сделка будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности страны-партнера, которая является фактором политической и экономической стабильности в Европе.

    "Сделка позволит Украине повысить способность противостоять нынешним и будущим угрозам за счет укрепления потенциала комплексной противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в заявлении.

    Ракеты направит Украине один из ключевых подрядчиков Пентагона компания Lockheed Martin.

    Госдепартамент США Продажа оружия Украина
    ABŞ Ukraynaya 500 ədəd "Patriot" raketi satacaq
    US State Department approves sale of 500 Patriot missiles to Ukraine for $2.1B
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