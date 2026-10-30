Госдеп одобрил продажу Украине 500 ракет ЗРК Patriot на $2,1 млрд
- 30 октября, 2026
- 23:16
Будьте в курсе главных новостей!
США одобрили продажу Украине 500 ракет PAC-3 для американского зенитного ракетного комплекса Patriot и сопутствующего оборудования на $2,1 млрд.
Как передает Report, об этом сообщили Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, отвечающее за поставки военной техники за рубеж по межправительственным контрактам.
В заявлении подчеркивается, что закупка будет "полностью профинансирована партнерами и союзниками". В поставку будут включены "засекреченные и незасекреченные запасные части для PAC-3, а также другие сопутствующие элементы материально-технического обеспечения и программной поддержки".
Отмечается, что сделка будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности страны-партнера, которая является фактором политической и экономической стабильности в Европе.
"Сделка позволит Украине повысить способность противостоять нынешним и будущим угрозам за счет укрепления потенциала комплексной противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в заявлении.
Ракеты направит Украине один из ключевых подрядчиков Пентагона компания Lockheed Martin.