Азербайджанское село Лейли-Качан в Армении: трагедия 1919 года и следы преданного забвению очага

Научно-исследовательский проект "Места памяти Западного Азербайджана" опубликовал очередной материал, в котором со ссылкой на различные архивные документы и ​​письменные источники XIX-XX веков привел результаты исследования об азербайджанском селе Лейли-Качан, которое не сохранилось до наших дней.

Как сообщает Report, работа была проведена в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация", в ходе чего на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия.

Согласно документам, cело Лейли-Качан было основано во второй половине XIX века выходцами из села Терп. В царский период село входило в состав Шаруро-Даралагезского уезда Эриванской губернии, тогда она называлось Лейли-Качан, Лейли-кочан, Лейликочан, Лейликачан. В советский период село называлось Лейли Гачан, Лейликачан.

Статистические данные царского периода, приводимые также в армянских источниках, показывают, что в разное время до 1919 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

Ниже приведены некоторые источники, в которых приводятся данные о проживании азербайджанцев в селе.

Сборник сведений о Кавказе:

В 1873 году в селе проживало 139 человек, все – предки азербайджанцев.

Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года:

В 1886 году в селе проживало 153 человека, все – предки азербайджанцев.

В конце XIX века развитие промышленности и торговли, в частности, создание общекавказской рыночной сети, сделали некоторые населенные пункты Южного Кавказа более привлекательными для проживания и заработка. В армянских источниках конца XIX – начала XX века упоминаются расположенные вблизи Лейли-Качана рудники с залежами серебра и свинца, разработка которых могла способствовать увеличению населения села.

Прирост населения был связан также с переселением жителей соседнего села: в 1890 году 10 из 12 тюркских дворов села Дайлахлу были переселены в Лейли-Качан. Эти факторы позволяют объяснить заметный рост численности населения села к 1897 году.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1897 году в селе проживало 352 человека, все – предки азербайджанцев.

Памятная книжка Эриванской губернии на 1908 год:

В 1908 году в селе проживало 384 человека, все – предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1915 год:

В 1914 году в селе проживало 384 человека, преимущественно предки азербайджанцев.

Правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) 29 мая 1918 года уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам: Азербайджану, Грузии и Турции (на тот момент Османской империи).

В 1918-1920 годах националистическая партия Дашнакцутюн, находившаяся у власти в Республике Армения, проводила этнические чистки тюркского населения в Эриванской губернии, а также в других районах, особенно в Зангезуре, Карабахе и Нахчыване.

Согласно ноте, направленной министром иностранных дел АДР министру иностранных дел Армении, в конце 1919 года ряд сел с тюркским населением, включая Лейли-Качан, подвергся нападениям армянских войск. Согласно приведенным сведениям, в этих селах были убиты 300 мужчин, а 30 женщин взяты в плен.

Последствия этнических чисток нашли отражение в статистических данных 1919 года, согласно которым в селе не осталось жителей.

Позднее, в советский период, в село переселилось небольшое число жителей села Терп (ныне Сараван).

В 1959 году на территории села проживало 13 человек, все – азербайджанцы.

В источниках последующих лет упоминания о селе отсутствуют.

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище XIX-XX веков с несколькими десятками разрушенных надгробий.

Отметим, что "Места памяти Западного Азербайджана" – уникальная научно-исследовательская работа. Впервые в ходе полевых изысканий на территории современной Армении собраны и систематизированы данные о почти 600 селах, где ранее исконно проживали предки современных азербайджанцев. В некоторых из них сохранились фрагменты тюркского культурно-исторического наследия – кладбища, пиры, мечети.