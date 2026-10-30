Полицейские и заключенный погибли в лобовом ДТП с самосвалом в Карелии

Три человека, в том числе двое полицейских, погибли в ДТП на трассе Р-21 "Кола" в Кондопожском районе Карелии (РФ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в региональном МВД.

"В результате ДТП погибли три человека, из них двое сотрудников полиции, - уточнили в ведомстве. - Сотрудники полиции находились при исполнении служебных обязанностей".

Еще один сотрудник полиции госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным местной прессы, в аварии лоб в лоб столкнулись самосвал и автозак, третий погибший был заключенным.