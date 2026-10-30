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    Полицейские и заключенный погибли в лобовом ДТП с самосвалом в Карелии

    В регионе
    • 30 октября, 2026
    • 22:56
    Полицейские и заключенный погибли в лобовом ДТП с самосвалом в Карелии

    Три человека, в том числе двое полицейских, погибли в ДТП на трассе Р-21 "Кола" в Кондопожском районе Карелии (РФ).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в региональном МВД.

    "В результате ДТП погибли три человека, из них двое сотрудников полиции, - уточнили в ведомстве. - Сотрудники полиции находились при исполнении служебных обязанностей".

    Еще один сотрудник полиции госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    По данным местной прессы, в аварии лоб в лоб столкнулись самосвал и автозак, третий погибший был заключенным.

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