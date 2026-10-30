Rusiyada polis əməkdaşları yük maşını ilə toqquşmada həlak olub
Region
- 30 oktyabr, 2026
- 23:16
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Rusiyanın Kareliya Respublikasının Kondopoqa rayonunda R-21 "Kola" avtomobil yolunda baş verən yol qəzasında iki polis əməkdaşı da daxil olmaqla üç nəfər ölüb.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə regionun Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
"Qəza nəticəsində üç nəfər, o cümlədən iki polis əməkdaşı həlak olub. Polis əməkdaşları xidməti vəzifələrini yerinə yetirirmişlər", – deyə məlumatda bildirilib.
Daha bir polis əməkdaşı xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin bütün təfərrüatları araşdırılır.
Yerli mətbuatın məlumatına görə, qəza yük maşını ilə məhbus daşıyan xüsusi avtomobilin ("avtozak") toqquşması nəticəsində baş verib. Həlak olan üçüncü şəxsin məhbus olduğu bildirilir.
Son xəbərlər
00:20
Fransanın XİN rəhbəri ölkədəki etirazları hökumətin uğursuzluğu kimi etiraf edibDigər ölkələr
23:57
Türkiyədə narkotik vasitələri təbliğ edən 19 nəfər saxlanılıbRegion
23:53
WSJ: NATO-nun yeni strategiyası Rusiyanın dərinliyinə zərbələri nəzərdə tuturDigər ölkələr
23:31
Azərbaycan dünyada son 80 ildə müharibədə tam qələbə qazanan yeganə ölkədir - RəyDaxili siyasət
23:13
İrakli Kobaxidze: Müxalifət alyansının əvvəldən perspektivi yox idiRegion
23:07
Foto
Video
Qərbi Azərbaycanın yaddaş yerləri: Saral kəndində Azərbaycan irsinin izləriDaxili siyasət
23:00
Foto
Ankarada Azərbaycanın Zəfər günü qeyd olunubXarici siyasət
22:52
İstanbulda altıncı "Korkut Ata" Türk Dünyası Film Festivalının açılışı olubMədəniyyət siyasəti
22:46
İsmayıl Bəqai: ABŞ ilə razılaşma üzrə yeni irəliləyiş yoxdurRegion