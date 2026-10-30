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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Rusiyada polis əməkdaşları yük maşını ilə toqquşmada həlak olub

    Region
    • 30 oktyabr, 2026
    • 23:16
    Rusiyada polis əməkdaşları yük maşını ilə toqquşmada həlak olub

    Rusiyanın Kareliya Respublikasının Kondopoqa rayonunda R-21 "Kola" avtomobil yolunda baş verən yol qəzasında iki polis əməkdaşı da daxil olmaqla üç nəfər ölüb.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə regionun Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    "Qəza nəticəsində üç nəfər, o cümlədən iki polis əməkdaşı həlak olub. Polis əməkdaşları xidməti vəzifələrini yerinə yetirirmişlər", – deyə məlumatda bildirilib.

    Daha bir polis əməkdaşı xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin bütün təfərrüatları araşdırılır.

    Yerli mətbuatın məlumatına görə, qəza yük maşını ilə məhbus daşıyan xüsusi avtomobilin ("avtozak") toqquşması nəticəsində baş verib. Həlak olan üçüncü şəxsin məhbus olduğu bildirilir.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Rusiya Federasiyası
    Полицейские и заключенный погибли в лобовом ДТП с самосвалом в Карелии
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