США начали эвакуацию своих дипломатов из Саудовской Аравии

Госдепартамент США вывозит с территории Саудовской Аравии часть своих дипломатов и членов семей сотрудников посольства из-за угрозы безопасности.

Как передает Report, соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

"Хуситы [из йеменского движения "Ансар Аллах"] ведут боевые действия против Саудовской Аравии, в том числе наносят удары по гражданским аэропортам и другим объектам критически важной инфраструктуры, что приводит к жертвам среди гражданского населения и серьезным сбоям в транспортном сообщении. Существует вероятность стремительной эскалации конфликта за пределы непосредственной зоны боевых действий", - говорится в сообщении.

В Госдепартаменте подчеркнули, что дипломаты "должны получить специальное разрешение от главы миссии для использования любого аэропорта в Саудовской Аравии в связи с недавними атаками с применением ракет и беспилотников на аэропорты в королевстве".

"Гражданам США следует быть готовыми к возможным атакам на аэропорты, закрытию воздушного пространства, отмене рейсов и сбоям в транспортном сообщении", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, американские власти напомнили своим гражданам о запрете на "съемку, публикацию или распространение информации, касающейся противоракетных систем и беспилотников, а также мест их падения" в королевстве. "Граждане США были задержаны за несоблюдение этих правил, в том числе за фотографирование правительственных зданий, аэропортов и мест падения [ракет и дронов]", - указали в Госдепе.