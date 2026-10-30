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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    ABŞ diplomatlarını Səudiyyə Ərəbistanından çıxarır

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 23:33
    ABŞ diplomatlarını Səudiyyə Ərəbistanından çıxarır

    ABŞ Dövlət Departamenti təhlükəsizlik təhdidləri ilə əlaqədar Səudiyyə Ərəbistanındakı diplomatlarının və səfirlik əməkdaşlarının ailə üzvlərinin bir hissəsinin ölkədən çıxarılması barədə qərar qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Departamentinin rəsmi saytında məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 23 oktyabr 2026-cı il tarixindən etibarən ABŞ hökumətinin kritik əhəmiyyətli vəzifələrin icrasına cəlb olunmayan əməkdaşlarına, eləcə də onların ailə üzvlərinə təhlükəsizlik təhdidləri səbəbindən Səudiyyə Ərəbistanını tərk etmək göstərişi verilib.

    Qeyd olunub ki, Yəmənin "Ənsar Allah" hərəkatının husiləri Səudiyyə Ərəbistanına qarşı hərbi əməliyyatlar aparır. Hücumlar mülki hava limanlarını və digər mühüm infrastrukturu da əhatə edir. Nəticədə mülki əhali arasında itkilər baş verir, nəqliyyat əlaqələrində ciddi fasilələr yaranır.

    Qurum münaqişənin birbaşa döyüş zonasından kənara sürətlə yayılması ehtimalının olduğunu da vurğulayıb.

    Bundan əlavə, ABŞ diplomatlarına krallıq ərazisindəki istənilən hava limanından istifadə etmək üçün missiya rəhbərindən xüsusi icazə almaq tapşırılıb. Bu qərarın hava limanlarına raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə son hücumlarla əlaqədar qəbul edildiyi bildirilib.

    Dövlət Departamenti ABŞ vətəndaşlarına mümkün hücumlara, hava məkanının bağlanmasına, reyslərin ləğvinə və nəqliyyat əlaqələrində yaranacaq fasilələrə hazır olmağı tövsiyə edib.

    Qurum, həmçinin Səudiyyə Ərəbistanında raketdən müdafiə sistemlərinin, pilotsuz uçuş aparatlarının və onların düşdüyü ərazilərin foto və videolarının çəkilməsinin, eləcə də bu barədə məlumatların yayılmasının qadağan edildiyini xatırladıb. Bildirilib ki, bu qaydaları pozan, o cümlədən dövlət binalarını, hava limanlarını və raketlərin düşdüyü yerləri çəkən ABŞ vətəndaşları saxlanılıblar.

    Diplomatik nümayəndəliklər Səudiyyə Ərəbistanı Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    США начали эвакуацию своих дипломатов из Саудовской Аравии
    US begins evacuating diplomats from Saudi Arabia
    44 filmi
    44 filmi

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