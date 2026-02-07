İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Federasiya prezidenti "Böyük Dəbilqə"də medal qazanan cüdoçuları təbrik edib

    Fərdi
    • 07 fevral, 2026
    • 22:35
    Federasiya prezidenti Böyük Dəbilqədə medal qazanan cüdoçuları təbrik edib
    Rəşad Nəbiyev

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının prezidenti Rəşad Nəbiyev Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirinin ilk günündə medal qazanmış cüdoçuları təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, R. Nəbiyev bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    "Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən cüdo üzrə "Böyük Dəbilqə" turnirində Balabəy Ağayev qızıl, Ruslan Paşayev isə bürünc medal qazanıb. Cüdoçularımızı bu əlamətdar nailiyyətlər münasibətilə təbrik edir, sabah tatamiyə çıxacaq bütün idmançılarımıza uğurlar arzulayıram", - federasiya rəhbəri bildirib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan cüdoçuları "Böyük Dəbilqə" turnirinin ilk gününü bir qızıl və bir bürünc olmaqla, iki medalla başa vurublar.

    cüdo Rəşad Nəbiyev
    Рашад Набиев поздравил азербайджанских спортсменов с успехами в турнире Большого шлема

    Son xəbərlər

    22:49

    "Barselona" La Liqanın 23-cü turunda "Malyorka"nı darmadağın edib

    Futbol
    22:35

    Federasiya prezidenti "Böyük Dəbilqə"də medal qazanan cüdoçuları təbrik edib

    Fərdi
    22:32

    Uitkoff ilə Kuşner Ərəb dənizindəki "Abraham Lincoln" aviadaşıyıcısında olublar

    Digər ölkələr
    22:19

    Netanyahu fevralın 11-də ABŞ-də Trampla görüşəcək

    Digər ölkələr
    22:05

    Əlcəzair BƏƏ ilə aviasiya əlaqəsi barədə razılaşmanı ləğv edir

    Digər ölkələr
    21:57

    Ceyhun Məmmədov: Uşaqların sosial şəbəkələrdə uyğunsuz materiallara əlçatanlığı cəmiyyəti narahat etməlidir

    Elm və təhsil
    21:43
    Video

    Hindistanda attraksion qəzasında bir nəfər ölüb, 13 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:31

    Rusiyanın hava zərbələrindən sonra Ukraynada Burştın İES işini dayandırıb

    Digər ölkələr
    21:19

    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçuları ilk günü bir qızıl, bir bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti