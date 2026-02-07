Рашад Набиев поздравил азербайджанских спортсменов с успехами в турнире Большого шлема
Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев поздравил дзюдоистов, завоевавших медали в первый день турнира Большого шлема в Париже.
Как сообщает Report, соответствующей публикацией Набиев поделился в соцсети Х.
"На турнире Большого шлема по дзюдо, проходящем в столице Франции Париже, Балабей Агаев завоевал золотую медаль, а Руслан Пашаев - бронзовую. Поздравляю наших дзюдоистов с этими знаменательными достижениями и желаю удачи всем нашим спортсменам, которые завтра выйдут на татами", - написал он.
Отметим, что азербайджанские дзюдоисты завершили первый день соревнований в Париже с двумя медалями.
