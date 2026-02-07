Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Рашад Набиев поздравил азербайджанских спортсменов с успехами в турнире Большого шлема

    Индивидуальные
    • 07 февраля, 2026
    • 22:53
    Рашад Набиев поздравил азербайджанских спортсменов с успехами в турнире Большого шлема

    Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев поздравил дзюдоистов, завоевавших медали в первый день турнира Большого шлема в Париже.

    Как сообщает Report, соответствующей публикацией Набиев поделился в соцсети Х.

    "На турнире Большого шлема по дзюдо, проходящем в столице Франции Париже, Балабей Агаев завоевал золотую медаль, а Руслан Пашаев - бронзовую. Поздравляю наших дзюдоистов с этими знаменательными достижениями и желаю удачи всем нашим спортсменам, которые завтра выйдут на татами", - написал он.

    Отметим, что азербайджанские дзюдоисты завершили первый день соревнований в Париже с двумя медалями.

    Рашад Набиев азербайджанские дзюдоисты турнир Большого шлема поздравления
    Federasiya prezidenti "Böyük Dəbilqə"də medal qazanan cüdoçuları təbrik edib
    Ты - Король

    Последние новости

    23:05

    Посол США в Израиле: Трамп хочет мирного разрешения противоречий с Ираном

    Другие страны
    22:53

    Рашад Набиев поздравил азербайджанских спортсменов с успехами в турнире Большого шлема

    Индивидуальные
    22:46

    В Милане произошли столкновения полиции и протестующих против Олимпиады

    Другие страны
    22:28

    "Барселона" разгромила "Мальорку" в матче 23-го тура Ла Лиги

    Футбол
    22:14

    Уиткофф и Кушнер поднялись на борт авианосца Abraham Lincoln в Аравийском море

    Другие страны
    22:00

    Нетаньяху 11 февраля встретится с Трампом в США

    Другие страны
    21:55
    Фото

    Подведены итоги чемпионата Азербайджана по борьбе

    Индивидуальные
    21:43

    Алжир приступил к отмене соглашения об авиасообщении с ОАЭ

    Другие страны
    21:29

    Большой шлем: Азербайджанские дзюдоисты взяли в первый день соревнований две медали

    Индивидуальные
    Лента новостей