Рашад Набиев поздравил азербайджанских спортсменов с успехами в турнире Большого шлема

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев поздравил дзюдоистов, завоевавших медали в первый день турнира Большого шлема в Париже.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией Набиев поделился в соцсети Х.

"На турнире Большого шлема по дзюдо, проходящем в столице Франции Париже, Балабей Агаев завоевал золотую медаль, а Руслан Пашаев - бронзовую. Поздравляю наших дзюдоистов с этими знаменательными достижениями и желаю удачи всем нашим спортсменам, которые завтра выйдут на татами", - написал он.

Отметим, что азербайджанские дзюдоисты завершили первый день соревнований в Париже с двумя медалями.