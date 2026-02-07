Большой шлем: Азербайджанские дзюдоисты взяли в первый день соревнований две медали
- 07 февраля, 2026
- 21:29
Азербайджанские дзюдоисты завоевали в первый день турнира Большого шлема в Париже две медали.
Как сообщает Report, Руслан Пашаев (66 кг) завоевал бронзовую медаль, до этого Балабей Агаев (60 кг) стал обладателем золотой награды.
Назир Талыбов (66 кг) в 1/16 финала уступил Мигелю Гагое (Португалия).
Отметим, что турнир Большого шлема завершится 8 февраля. Азербайджан представлен на соревнованиях восемью дзюдоистами.
