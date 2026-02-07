Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Большой шлем: Азербайджанские дзюдоисты взяли в первый день соревнований две медали

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали в первый день турнира Большого шлема в Париже две медали.

    Как сообщает Report, Руслан Пашаев (66 кг) завоевал бронзовую медаль, до этого Балабей Агаев (60 кг) стал обладателем золотой награды.

    Назир Талыбов (66 кг) в 1/16 финала уступил Мигелю Гагое (Португалия).

    Отметим, что турнир Большого шлема завершится 8 февраля. Азербайджан представлен на соревнованиях восемью дзюдоистами.

    Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в столице Франции Париже.

    Как сообщает Report, 27-летний спортсмен, выступавший в весовой категории 60 кг, в финале одержал победу над украинцем Дилшотом Халматовым.

    Отметим, что турнира Большого шлема завершится 8 февраля.

    Азербайджан представлен на соревнованиях восемью дзюдоистами.

