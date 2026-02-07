İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçuları ilk günü bir qızıl, bir bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    • 07 fevral, 2026
    • 21:19
    Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçuları ilk günü bir qızıl, bir bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB

    Azərbaycan cüdoçuları Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirinin ilk gününü iki medalla başa vurublar.

    "Report"un məlumatına görə, Ruslan Paşayev (66 kq) bürünc medal qazanıb.

    Daha əvvəl Balabəy Ağayev (60 kq) qızıl mükafata sahib çıxıb.

    Nazir Talıbov (66 kq) 1/16 final mərhələsində Migel Qaqoya (Portuqaliya) uduzub.

    Qeyd edək ki, "Böyük Dəbilqə" fevralın 8-də başa çatacaq. Azərbaycan yarışda səkkiz cüdoçu ilə təmsil olunur.

    Azərbaycanın cüdoçusu Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində qızıl medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, buna Balabəy Ağayev (60 kq) nail olub.

    27 yaşlı idmançı finalda ukraynalı Dilşot Xalmatova qalib gəlib.

    Qeyd edək ki, "Böyük Dəbilqə" fevralın 8-də başa çatacaq. Azərbaycan yarışda səkkiz cüdoçu ilə təmsil olunur.

    cüdo Qızıl medal Böyük Dəbilqə
