    "Barselona" La Liqanın 23-cü turunda "Malyorka"nı darmadağın edib

    Futbol
    07 fevral, 2026
    22:49
    Barselona La Liqanın 23-cü turunda Malyorkanı darmadağın edib

    "Barselona" İspaniya futbol çempionatının 23-cü turunun matçında "Malyorka" üzərində qələbə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, görüş "Kamp Nou" stadionunda keçirilib və 3:0 hesabı ilə başa çatıb.

    Qələbə toplarını 29-cu dəqiqədə Robert Levandovski, 61-ci dəqiqədə Lamin Yamal və 83-cü dəqiqədə Mark Bernal vurub. 18 yaşlı Bernal üçün bu qol kataloniyalıların böyüklər komandasında ilk olub.

    Bu qələbədən sonra "Barselona" 58 xalla La Liqanın turnir cədvəlində birinci yeri qoruyub saxlayır, ikinci yerdə "Real Madrid" (54 xal, ehtiyatda oyunu var) qərarlaşıb. İlk üçlüyü paytaxt "Atletiko"su tamamlayır (45 xal, ehtiyatda oyunu var).

    "Malyorka" 24 xalla 15-ci yerdədir.

    Levandovski Lamin Yamal Mark Bernal
