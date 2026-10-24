İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Sumqayıtda avtomobil piyadaları vurub, daha sonra yanıb

    Hadisə
    • 24 oktyabr, 2026
    • 15:27
    Sumqayıtda avtomobil piyadaları vurub, daha sonra yanıb

    Sumqayıt şəhərində üç nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Üzeyir Hacıbəyli küçəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, idarəetmədən çıxan "Chevrolet" markalı minik avtomobili yoldan keçən piyadaları vurub, daha sonra səkiyə çırpılıb.

    Qəza nəticəsində üç nəfər xəsarət alıb. Onlar təcili tibbi yardım briqadalarının köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıblar.

    Toqquşmadan sonra avtomobildə yanğın baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikaları cəlb olunub.

    Yanğın söndürülüb, alovun ətrafdakı digər avtomobillərə keçməsinin qarşısı alınıb.

    Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Sumqayıt
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    15:27
    Foto
    Sumqayıtda avtomobil piyadaları vurub, daha sonra yanıb
    Hadisə
    15:07
    Parisdə terror aktını törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin anası və daha iki nəfər saxlanılıb
    Digər ölkələr
    14:56
    Foto
    Azərbaycan şahmatçıları klublararası Avropa Kubokunda medallar qazanıblar
    Fərdi
    14:56
    Foto
    Qubada Beynəlxalq Gənclər Forumunun açılış mərasimi keçirilib
    Mədəniyyət siyasəti
    14:56
    Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Zakarpatye vilayəti ilə ticarət əlaqələrinin inkişafını müzakirə edib
    İqtisadiyyat
    14:49
    Ötən gün axtarışda olan 127 nəfər saxlanılıb
    Hadisə
    14:32
    R4 və Avrotroyka regional münaqişələrin diplomatik yolla həllinə çağırıb
    Digər ölkələr
    14:30
    Sabah Bakı və Abşeronda leysan yağacaq, şimşək çaxacaq - Xəbərdarlıq
    Ekologiya
    14:23
    "Yaşıl enerji dəhlizi"nə investisiyalar 22 milyard avro məbləğində qiymətləndirilib
    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti