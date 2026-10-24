В Сумгайыте автомобиль сбил пешеходов и загорелся, пострадали три человека
Происшествия
- 24 октября, 2026
- 15:41
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В Сумгайыте автомобиль сбил пешеходов, после чего врезался в бордюр и загорелся. В результате ДТП пострадали три человека.
Как сообщает местное бюро Report, авария произошла на улице Узеира Гаджибейли. Водитель автомобиля Chevrolet потерял управление, в результате чего автомобиль сбил переходивших дорогу пешеходов.
Пострадавших доставили в больницу бригады скорой помощи.
На место происшествия прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар потушили, распространение огня на другие автомобили предотвратили.
Причины аварии выясняются.
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