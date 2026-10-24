В Сумгайыте автомобиль сбил пешеходов и загорелся, пострадали три человека

В Сумгайыте автомобиль сбил пешеходов, после чего врезался в бордюр и загорелся. В результате ДТП пострадали три человека.

Как сообщает местное бюро Report, авария произошла на улице Узеира Гаджибейли. Водитель автомобиля Chevrolet потерял управление, в результате чего автомобиль сбил переходивших дорогу пешеходов.

Пострадавших доставили в больницу бригады скорой помощи.

На место происшествия прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар потушили, распространение огня на другие автомобили предотвратили.

Причины аварии выясняются.