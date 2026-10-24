Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Сумгайыте автомобиль сбил пешеходов и загорелся, пострадали три человека

    Происшествия
    • 24 октября, 2026
    • 15:41
    В Сумгайыте автомобиль сбил пешеходов и загорелся, пострадали три человека

    В Сумгайыте автомобиль сбил пешеходов, после чего врезался в бордюр и загорелся. В результате ДТП пострадали три человека.

    Как сообщает местное бюро Report, авария произошла на улице Узеира Гаджибейли. Водитель автомобиля Chevrolet потерял управление, в результате чего автомобиль сбил переходивших дорогу пешеходов.

    Пострадавших доставили в больницу бригады скорой помощи.

    На место происшествия прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар потушили, распространение огня на другие автомобили предотвратили.

    Причины аварии выясняются.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Сумгайыт
    Фото
    Видео
    Sumqayıtda avtomobil piyadaları vurub, daha sonra yanıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    16:44
    Нуньес: Во Франции задержаны свыше 130 человек
    Другие страны
    16:33
    В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 7,9%
    Финансы
    16:29
    Лидер КНДР во время визита в КНР посетил завод в Дандуне - Обновлено
    Другие страны
    16:22
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта какао на 28,4%
    Бизнес
    16:01
    Вице-президент Олимпийского комитета Болгарии застрелен, задержаны трое
    Другие страны
    15:52
    Число умерших от Эболы возросло до 4 757 человек
    Здоровье
    15:41
    Фото
    Видео
    В Сумгайыте автомобиль сбил пешеходов и загорелся, пострадали три человека
    Происшествия
    15:29
    В РФ при столкновении поезда с микроавтобусом погибли шесть иностранцев
    В регионе
    15:12
    Фото
    Азербайджанские шахматисты завоевали медали клубного Кубка Европы
    Индивидуальные
    Лента новостей