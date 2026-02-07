"Барселона" разгромила "Мальорку" в матче 23-го тура Ла Лиги

"Барселона" одержал победу над "Мальоркой" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:0.

Голы за победителей забили Роберт Левандовски на 29-й минуте, Ламин Ямаль на 61-й и Марк Берналь на 83-й минуте. Для 18-летнего Берналя этот гол стал первым в составе взрослой команды каталонцев.

После этой победы "Барселона" с 58 очками сохраняет первое место в турнирной таблице Ла Лиги, вторым идет мадридский "Реал" (54 балла, игра в запасе), первую тройку замыкает столичный "Атлетико" (45 очка, игра в запасе).

"Мальорка" с 24 очками занимает 15-ю позицию.