"Барселона" разгромила "Мальорку" в матче 23-го тура Ла Лиги
Футбол
- 07 февраля, 2026
- 22:28
"Барселона" одержал победу над "Мальоркой" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:0.
Голы за победителей забили Роберт Левандовски на 29-й минуте, Ламин Ямаль на 61-й и Марк Берналь на 83-й минуте. Для 18-летнего Берналя этот гол стал первым в составе взрослой команды каталонцев.
После этой победы "Барселона" с 58 очками сохраняет первое место в турнирной таблице Ла Лиги, вторым идет мадридский "Реал" (54 балла, игра в запасе), первую тройку замыкает столичный "Атлетико" (45 очка, игра в запасе).
"Мальорка" с 24 очками занимает 15-ю позицию.
