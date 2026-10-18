В Сальяне перевернулся автомобиль, погиб один человек
Происшествия
- 18 октября, 2026
- 12:46
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В селе Шорсулу Сальянского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке магистрали Алят-Астара.
Согласно информации, житель Масаллинского района Наджафов Ниджат Шахбала оглу (1979 г.р.), находившийся за рулем автомобиля Mercedes, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и певернулось.
В аварии, помимо водителя, пострадали жители Масаллинского района Азамат Акперова (1957) и Мушфиг Микаилов (1970), их доставили в Сальянскую центральную районную больницу.
Несмотря на усилия врачей, М. Микаилов скончался в больнице.
По факту ведется расследование.
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