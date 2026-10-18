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    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Salyanda minik avtomobili aşıb, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    • 18 oktyabr, 2026
    • 12:37
    Salyanda minik avtomobili aşıb, bir nəfər ölüb

    Salyanda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün səhər saatlarında Ələt-Astara magistralının rayonun Şorsulu kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, Masallı rayon sakini 1979-cu il təvəllüdlü Nəcəfov Nicat Şahbala oğlunun idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq yolun kənarına aşıb.

    Qəza nəticəsində xəsarət alan Masallı rayon sakinləri - 1957-ci il təvəllüdlü Əzəmət Əkbərova və 1970-ci il təvəllüdlü Müşfiq Mikayılov Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, M. Mikayılov xəstəxanada ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Salyan
    В Сальяне перевернулся автомобиль, погиб один человек
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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