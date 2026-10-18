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    В Азербайджане завтра воздух прогреется до 30 градусов тепла

    Экология
    • 18 октября, 2026
    • 12:39
    В Азербайджане завтра воздух прогреется до 30 градусов тепла

    В ряде регионов Азербайджана в понедельник температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла.

    Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на 19 октября Национальной гидрометеорологической службы.

    Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью местами ожидается слабый туман, юго-восточный ветер утром сменится северо-западным.

    Температура воздуха в столице и на полуострове ночью составит 17-20, днем 22-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75, днем - 55-60%.

    В регионах Азербайджана ожидается преимущественно погода без осадков, однако днем в некоторых восточных районах, а ближе к ночи в ряде северных и западных районов ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами прогнозируется туман, западный ветер местами будет усиливаться.

    Температура воздуха ночью составит 16-19 тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 7-12, днем 18-23° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah rayonlarda 30 dərəcə isti olacaq, arabir yağış yağacaq
    Azerbaijan weather forecast for October 19
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