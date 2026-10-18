Резаи: Иран разработал новый план против США и Израиля

Иран разработал новый план против США и Израиля.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

"Вооруженные силы Ирана разработали более разрушительный план против новой авантюры, чем во время 12- и 40-дневных войн", - заявил он.

По словам Резаи, заявления США и Израиля, полные угроз, не изменят реальность.

"Новый операционный план Ирана не будет осуществляться по тем правилам, к которым они привыкли", - добавил секретарь иранского Совбеза.