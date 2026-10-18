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    Резаи: Иран разработал новый план против США и Израиля

    В регионе
    • 18 октября, 2026
    • 12:21
    Резаи: Иран разработал новый план против США и Израиля

    Иран разработал новый план против США и Израиля.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    "Вооруженные силы Ирана разработали более разрушительный план против новой авантюры, чем во время 12- и 40-дневных войн", - заявил он.

    По словам Резаи, заявления США и Израиля, полные угроз, не изменят реальность.

    "Новый операционный план Ирана не будет осуществляться по тем правилам, к которым они привыкли", - добавил секретарь иранского Совбеза.

    Мохсен Резаи Операция США и Израиля против Ирана
    İran yeni əməliyyat planı hazırlayıb
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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