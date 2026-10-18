Резаи: Иран разработал новый план против США и Израиля
В регионе
- 18 октября, 2026
- 12:21
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Иран разработал новый план против США и Израиля.
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.
"Вооруженные силы Ирана разработали более разрушительный план против новой авантюры, чем во время 12- и 40-дневных войн", - заявил он.
По словам Резаи, заявления США и Израиля, полные угроз, не изменят реальность.
"Новый операционный план Ирана не будет осуществляться по тем правилам, к которым они привыкли", - добавил секретарь иранского Совбеза.
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