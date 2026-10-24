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    Azərbaycan kakao ixracından qazancını 28 %-dən çox artırıb

    Biznes
    • 24 oktyabr, 2026
    • 15:40
    Azərbaycan kakao ixracından qazancını 28 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan 106 milyon 057 min ABŞ dolları dəyərində kakao və ondan hazırlanan məhsullar idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,8 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycandan həmçinin 11 milyon 174 min ABŞ dolları dəyərində kakao və ondan hazırlanan məhsullar ixrac edilib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 28,4 % çoxdur.

    Kakao və ondan hazırlanan məhsulları üzrə idxal Azərbaycanın ümumi idxalının 0,79 %-ni, ixrac isə ölkənin ümumi ixracının 0,05 %-ni təşkil edib.

    Xatırladaq ki, yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 37 milyard 211 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,2 % çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 865 milyon ABŞ dolları ixracın, 13 milyard 346 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 28,3 % artıb, idxal isə 20,4 % azalıb.

    Xarici ticarət dövriyyəsi Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK)
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта какао на 28,4%
    Azerbaijan's cocoa export revenue rises by over 28%
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