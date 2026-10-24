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    Азербайджан увеличил доходы от экспорта какао на 28,4%

    Бизнес
    • 24 октября, 2026
    • 16:22
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта какао на 28,4%

    Азербайджан в январе-сентябре импортировал какао и продукцию из него на $106,057 млн, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за этот период экспорт какао и продукции из него составил $11,174 млн, увеличившись на 28,4% за год.

    На какао и продукцию из него пришлось 0,79% общего импорта Азербайджана и 0,05% экспорта.

    В январе-сентябре внешнеторговый оборот Азербайджана составил $37,211 млрд, увеличившись на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    На экспорт пришлось $23,865 млрд, на импорт - $13,346 млрд. За год экспорт вырос на 28,3%, а импорт сократился на 20,4%.

    Какао-бобы Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК)
    Azərbaycan kakao ixracından qazancını 28 %-dən çox artırıb
    Azerbaijan's cocoa export revenue rises by over 28%
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