Азербайджан увеличил доходы от экспорта какао на 28,4%

Азербайджан в январе-сентябре импортировал какао и продукцию из него на $106,057 млн, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за этот период экспорт какао и продукции из него составил $11,174 млн, увеличившись на 28,4% за год.

На какао и продукцию из него пришлось 0,79% общего импорта Азербайджана и 0,05% экспорта.

В январе-сентябре внешнеторговый оборот Азербайджана составил $37,211 млрд, увеличившись на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На экспорт пришлось $23,865 млрд, на импорт - $13,346 млрд. За год экспорт вырос на 28,3%, а импорт сократился на 20,4%.