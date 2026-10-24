Eboladan ölənlərin sayı 4 757 nəfərə yüksəlib
Sağlamlıq
- 24 oktyabr, 2026
- 16:05
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Konqoda Ebola qızdırmasına yoluxma hallarının təsdiqlənmiş sayı 9 816-ya yüksəlib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin Kommunikasiyalar və KİV Nazirliyinin məlumatında deyilir.
"Cavab tədbirləri ölkənin 8 əyalətində və 66 tibbi rayonunda davam etdirilir. Artıq 9 816 təsdiqlənmiş hal var, onlardan 2 635 nəfər sağalıb və 4 757 nəfər ölüb. Kontaktların izlənilməsi göstəricisi 89,1%-ə yüksəlib", - məlumatda qeyd olunub.
Bu arada, dünən Keniyanın Səhiyyə Nazirliyi Eboladan ikinci ölüm halı barədə məlumat verib: 65 yaşlı qadın virusdan vəfat edib.
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