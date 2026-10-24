Число умерших от Эболы возросло до 4 757 человек
Здоровье
- 24 октября, 2026
- 15:52
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Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в ДР Конго возросло до 9 816.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства коммуникаций и СМИ страны.
"Меры реагирования продолжаются в 8 провинциях и 66 медицинских районах страны. Уже 9 816 подтвержденных случаев, из которых 2 635 человек выздоровели и 4 757 умерли. Показатель отслеживания контактов увеличился до 89,1%", - сказано в сообщении.
Между тем, вчера Минздрав Кении сообщил о втором случае смерти от Эболы: 65-летняя женщина скончалась от вируса.
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