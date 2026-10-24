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    Число умерших от Эболы возросло до 4 757 человек

    Здоровье
    • 24 октября, 2026
    • 15:52
    Число умерших от Эболы возросло до 4 757 человек

    Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в ДР Конго возросло до 9 816.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства коммуникаций и СМИ страны.

    "Меры реагирования продолжаются в 8 провинциях и 66 медицинских районах страны. Уже 9 816 подтвержденных случаев, из которых 2 635 человек выздоровели и 4 757 умерли. Показатель отслеживания контактов увеличился до 89,1%", - сказано в сообщении.

    Между тем, вчера Минздрав Кении сообщил о втором случае смерти от Эболы: 65-летняя женщина скончалась от вируса.

    Лихорадка Эбола ДР Конго Кения
    Eboladan ölənlərin sayı 4 757 nəfərə yüksəlib
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