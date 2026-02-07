İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İsrail ordusu oktyabr hadisələrində iştirak etmiş HƏMAS silahlısını zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    • 07 fevral, 2026
    • 23:36
    İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) Qəzza sektorunun şimalında bir HƏMAS yaraqlısının zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb.

    "Report"un "The Times of Israel" nəşrinə istinadən məlumatına görə, bu barədə ordunun mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir.

    Məlumata görə, Məhəmməd Salah əd-Din Xalid Əbu Rəqba "sarı xətti" keçərkən və "Qəzza" diviziyasının Şimal briqadasının mövqelərinə yaxınlaşarkən müşahidə edilib və bu, təhlükəsizlik üçün təhdid yaradıb.

    Dəqiqləşdirilib ki, o, 7 oktyabr 2023-cü ildə İsrailə təşkil olunan hücumda iştirak edib.

