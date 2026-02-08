"The Washington Post" qəzetinin baş direktoru istefa verib
- 08 fevral, 2026
- 04:14
"The Washington Post" (WP) qəzetinin naşiri və baş direktoru Uill Luis vəzifəsindən ayrılır.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə WP-nin Ağ Evdəki müxbiri Mett Vizer məlumat yayıb.
"The Washington Post"dakı iki illik transformasiyadan sonra gedişim üçün münasib vaxt gəlib çatdı... Fəaliyyətim dövründə "The Post"un dayanıqlı gələcəyini təmin etmək və onun uzun illər ərzində hər gün milyonlarla oxucu üçün yüksək keyfiyyətli, qərəzsiz xəbərlər dərc etməsinə imkan yaratmaq üçün çətin qərarlar qəbul edilib", - deyə Luis işçilərə ünvanladığı və Vizer tərəfindən paylaşılan məktubunda yazıb.
"The Washington Post"un naşiri və baş direktoru vəzifələrini qəzetin maliyyə direktoru Ceff D'Onofrio icra edəcək.
Qeyd edək ki, Uill Luis 2023-cü ildə təxminən on il ərzində WP-nin naşiri və baş direktoru postunu tutan Fred Rayanı əvəz etmişdi.